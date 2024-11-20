Власти Польши начали подкупать жителей страны в преддверии президентских выборов в 2025-м

Власти Польши накануне предстоящих в 2025 году президентских выборов уже стали подкупать жителей страны. Для того чтобы показать, как правительство заботится о людях, объявлено, что в 2025-м не будут подниматься цены на энергоносители для населения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот широкий жест обойдется казне в 1,25 миллиарда евро. В такую сумму оценил кабмин премьера Туска голоса избирателей. Надеясь, что они за такой щедрый подарок поддержат кандидата от его партии «Гражданская коалиция» в гонке за высший пост в стране. Вот только сами поляки мало верят властям и убеждены, что стоимость как счетов, так и жизни в 2025 году будет только расти.

Об этом говорят опубликованные в СМИ данные последнего соцопроса, проведенного национальным долговым реестром. Как выяснилось, 80 % жителей уверены, что тарифы на коммуналку в 2025 году будут только увеличиваться. По их мнению, на 65 % подорожает вода, на 56 % – электричество и газ, наполовину станут дороже лекарства. И этот список очень длинный. Для того чтобы побороть столь пессимистическое настроение поляков, действующей власти надо очень постараться и дарить не обещания, которым никто не верит, а демонстрировать реальные дела.