Чтобы продолжать гонку вооружений, власти европейских стран отнимают деньги у своих налогоплательщиков. И этот грабеж оправдывается тем, что надо обеспечить безопасность граждан от якобы нависающей над ними угрозой с востока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом на решение действительно опасных и угрожающих нормальной жизни европейцев проблем у западных политиков почему-то денег нет. Каждый пятый житель Европы сейчас находится на грани бедности. Об этом говорят итоги соцопроса, проведенного одним из крупнейших американских изданий.

Во Франции 45 % населения уверены, что экономическая ситуация намного хуже, чем в других странах ЕС. 82 % французов считают, что стоимость жизни за последний год значительно увеличилась. То же самое говорят 78 % респондентов в Германии – стране, которая сейчас испытывает один из сильнейших в истории спад промышленного производства.

В том, что стали жить намного хуже, признались и 77 % жителей Великобритании. Причем все опрошенные во всех трех странах особо подчеркнули, что кризис стоимости жизни никогда не был таким серьезным.