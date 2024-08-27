Видные лидеры IT-отрасли отреагировали на задержание Дурова

Американский миллиардер и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск призвал президента Франции дать больше информации о причинах задержания Дурова. По его словам, мировая общественность должна знать, за что и почему он был арестован. Если тот совершил настолько серьезное преступление, что оказался в камере, то французский прокурор обязан объяснить, в чем именно оно заключается. Ранее Илон Маск призвал французские власти освободить Павла Дурова. А программист и основатель Facebook Марк Цукерберг заметил, что задержание Дурова демонстрирует, как люди беззащитны перед законом.

Масштабной атакой на свободу слова арест Павла Дурова называют политики и эксперты. А это, к слову, одна из самых главных демократических ценностей Евросоюза. По их мнению, Дуров виноват лишь в том, что не позволил правительствам контролировать мессенджер и диктовать, что нужно и что не нужно публиковать в Telegram. Крепнет и мнение, что за задержанием основателя Telegram стоят США. Президент Сербии Александр Вучич сказал, что французские власти завели дело на Дурова по команде Запада. И напомнил, что с подобной ситуацией столкнулись в свое время Джулиан Ассанж и Эдвард Сноуден.