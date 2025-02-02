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Вице-губернатор Приморья Ефремов погиб, возвращаясь с боевого задания

02 февраля 2025 17:37
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Бывший командир приморского добровольческого отряда «Тигр» Сергей Ефремов погиб, когда возвращался с боевой задачи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко.

Вице-губернатор Приморья Ефремов погиб, возвращаясь с боевого задания-1

Фото: pixabay / носит иллюстративный характер

Ефремов был незаурядным человеком с большим добрым сердцем, отметил Кожемяко в своем Telegram-канале. В марте 2024 года он стал вице-губернатором и возглавил внутренний политический блок правительства Приморского края.

# Некролог

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