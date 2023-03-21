Венгрия заблокировала заявление Европейского союза о выдаче ордера МУС на арест Путина

Будапешт заблокировал заявление ЕС о выдаче ордера на арест Владимира Путина, пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg. В связи с позицией Венгрии, глава европейской дипломатии Боррель опубликовал документ от своего имени. Сообщается, что свою линию относительно решения МУС Венгрия будет иметь возможность озвучить во время саммита Евросоюза, который запланирован на 23-24 марта текущего года. Решение Международного уголовного суда поддержали министры двадцати шести государств.

Как сообщалось ранее, МУС выдал ордер на арест президента РФ в пятницу, 17 марта. Российского лидера обвиняют в незаконном вывозе из страны украинских детей.