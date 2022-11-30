Новости Венгрии. Венгрия осталась без денег ЕС. Руководство Евросоюза решило не выделять стране помощь, а это более 13 миллиардов евро, из-за высокого уровня коррупции и нецелевого использования ранее выделенных средств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед Будапештом поставлен ультиматум: или он проводит необходимые реформы, или денег не видать. Венгерское правительство уже представило пакет антикоррупционных мер. Но в руководстве ЕС сочли их недостаточными. Теперь слово за странами – участниками союза. Они путем голосования должны решить выделить Будапешту средства из фондов ЕС или подождать, пока он наведет порядок в стране.