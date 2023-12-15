Венгрия опять заблокировала финансовую помощь Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что финансовая поддержка Украины в размере 50 миллиардов долларов заблокирована. Он уточнил, что этот вопрос еще будет рассматриваться в следующем году. Об этом пишет РИА Новости.

При этом глава Евросовета Шарль Мишель надеется, что вопрос о помощи Украине будет решен в 2024 году. В настоящий момент Венгрия блокирует большую часть решений ЕС по Украине, в том числе военную помощь и макрофинансовую помощь.

Однако ранее советник премьера Венгрии заявил, что в обмен на разблокирование европейских фондов Будапешт готов снять вето. Европейская комиссия обещает выделить Венгрии 10 миллиардов евро.