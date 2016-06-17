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Великобритания приостановила подготовку к референдуму о выходе из ЕС

17 июня 2016 07:37
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Новости Великобритании. Великобритания приостановила подготовку к референдуму о выходе страны из ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В шок королевство повергло убийство депутата парламента от Лейбористской партии Джо Кокс. Её застрелили после встречи с избирателями на глазах у прохожих.

Преступник сначала нанёс несколько ударов ножом, после чего расстрелял из пистолета. Мужчина задержан.

Известно, что нападавший - сторонник выхода Великобритании из Евросоюза, в то время как Кокс и Лейбористская партия склоняли избирателей к обратному.

Референдум по данному вопросу состоится 23 июня. О том, как повлияет на его исход данное происшествие остаётся только гадать.

# Brexit

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