Великобритания приостановила подготовку к референдуму о выходе из ЕС

Новости Великобритании. Великобритания приостановила подготовку к референдуму о выходе страны из ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В шок королевство повергло убийство депутата парламента от Лейбористской партии Джо Кокс. Её застрелили после встречи с избирателями на глазах у прохожих.

Преступник сначала нанёс несколько ударов ножом, после чего расстрелял из пистолета. Мужчина задержан.

Известно, что нападавший - сторонник выхода Великобритании из Евросоюза, в то время как Кокс и Лейбористская партия склоняли избирателей к обратному.

Референдум по данному вопросу состоится 23 июня. О том, как повлияет на его исход данное происшествие остаётся только гадать.