Великобритания и Германия заключили контракт на поставку военной техники стоимостью 70 млн долларов

Европейские страны активно закупают системы дальнего поражения. По данным СМИ, Лондон и Берлин заключили контракт на поставку военной техники для артиллерии стоимостью 70 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о колесной самоходной гаубице. Она способна развивать скорость до 100 километров в час и поражать цели на расстоянии до 70 километров. По условиям сделки, Великобритания получит одну такую платформу, еще две будут направлены в Германию для совместных испытаний.