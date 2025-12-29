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Великобритания и Германия заключили контракт на поставку военной техники стоимостью 70 млн долларов

29 декабря 2025 06:44
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Европейские страны активно закупают системы дальнего поражения. По данным СМИ, Лондон и Берлин заключили контракт на поставку военной техники для артиллерии стоимостью 70 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о колесной самоходной гаубице. Она способна развивать скорость до 100 километров в час и поражать цели на расстоянии до 70 километров. По условиям сделки, Великобритания получит одну такую платформу, еще две будут направлены в Германию для совместных испытаний.

# Международная политика

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