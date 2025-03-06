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«Вам конец». Трамп обратился к ХАМАС с требованием освободить заложников

06 марта 2025 11:25
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Лидер Штатов Дональд Трамп требует от ХАМАС отпустить немедленно всех заложников и передать тела погибших, назвав это «последним предупреждением». Об этом пишет РИА Новости.

«Шалом, ХАМАС» означает «Здравствуй и прощай» – можете выбрать», –  указал он в Truth Social.

Он также заверил, что Израиль будет получать полную поддержку для завершения операции.

«Вам конец». Трамп обратился к ХАМАС с требованием освободить заложников-1

Фото: pinterest

С 19 января в Газе действует перемирие, в рамках которого были возвращены израильские заложники, а Израиль отпустил более 1500 палестинцев.

«Освободите всех заложников сейчас, а не потом, и немедленно верните тела всех убитых вами людей, иначе вам конец», – написал он.

2 марта Израиль блокировал гуманитарную помощь из-за отказа ХАМАС принять план переговоров.

# Международная политика

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