«Вам конец». Трамп обратился к ХАМАС с требованием освободить заложников

Лидер Штатов Дональд Трамп требует от ХАМАС отпустить немедленно всех заложников и передать тела погибших, назвав это «последним предупреждением». Об этом пишет РИА Новости.
«Шалом, ХАМАС» означает «Здравствуй и прощай» – можете выбрать», – указал он в Truth Social.
Он также заверил, что Израиль будет получать полную поддержку для завершения операции.
С 19 января в Газе действует перемирие, в рамках которого были возвращены израильские заложники, а Израиль отпустил более 1500 палестинцев.
«Освободите всех заложников сейчас, а не потом, и немедленно верните тела всех убитых вами людей, иначе вам конец», – написал он.
2 марта Израиль блокировал гуманитарную помощь из-за отказа ХАМАС принять план переговоров.