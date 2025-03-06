«Вам конец». Трамп обратился к ХАМАС с требованием освободить заложников

Лидер Штатов Дональд Трамп требует от ХАМАС отпустить немедленно всех заложников и передать тела погибших, назвав это «последним предупреждением». Об этом пишет РИА Новости.

«Шалом, ХАМАС» означает «Здравствуй и прощай» – можете выбрать», – указал он в Truth Social.

Он также заверил, что Израиль будет получать полную поддержку для завершения операции.