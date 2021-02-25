Вадим Боровик: «Пашинян должен это сказать: стоп революциям, больше никогда мы с площадей и улиц порядок в стране не наводим»

Новости Армении. Генштаб Армении в полном составе потребовал отставки премьер-министра. Пашинян назвал это попыткой госпереворота и уволил главу военной структуры. Это стало поводом для нового витка массовых волнений, в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Улицы Еревана заполонили сотни сторонников и противников действующей власти. Эпицентром противостояния стала площадь Свободы. Не раз словесные перепалки между протестующими перерастали в стычки. В Ереване приняты беспрецедентные меры безопасности. Над городом днем летали истребители. На улицы Еревана вышли сотни людей после заявления Пашиняна о попытке военного переворота В связи с напряженной ситуацией в стране Пашинян выступил перед своими сторонниками. Среди прочего, он призвал все политические силы прекратить акции неповиновения и начать консультации по урегулированию ситуации.

Стоит отметить, что армянский премьер уже не в первый раз подвергается массовой критике. Пусковым механизмом для многочисленных демонстраций стали события 2020 года в Нагорном Карабахе. В ноябре премьер подписал соглашение о прекращении боевых действий в спорном регионе и таким образом, по мнению митингующих, признал поражение Армении в войне.

Международные эксперты, кстати, комментируя сложившуюся ситуацию, напоминают: Никол Пашинян пришел к власти именно на волне уличного протеста. Теперь же оппозиция пытается сместить его таким же способом – под давлением общественного мнения. Возлагая на премьера ответственность за экономические и социальные проблемы, оппоненты убеждены: Пашинян не справился с ролью лидера.

Вадим Боровик, политолог:

Пашинян был такой немножко романтик от политики. Он успел перед тем, как стать премьером, и посидеть, и на волне народной любви прийти к власти. Понимаете, что такое прийти к власти на народной любви? Это не фильм снимать. Это не так, когда у вас предвыборные лозунги, и все хорошо. Политическая реальная жизнь – это постоянное преодоление трудностей, борьба с какими-то вызовами внешними, внутренними. И ты не будешь постоянно кому-то нравиться. Когда ты показал своим избирателям, что на этой волне можно прийти к власти, можно быть национальным лидером, ты таким образом показал, что власть толпы и где-то в какой-то степени антиконституционный подход к решению политической проблемы может превозобладать в том случае, если будут какие-то ошибки допущены: или правительством, или парламентским сектором. Сам Пашинян должен это сказать: стоп революциям, больше никогда мы с площадей и улиц порядок в стране не наводим. Чьими руками революция делается, они являются инструментом. И, как правило, первые страдают от этого.