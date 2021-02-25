На улицы Еревана вышли сотни людей после заявления Пашиняна о попытке военного переворота
Новости Армении. Политическая обстановка в стране с каждым днем становится все более напряженной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Премьер Пашинян заявил о попытке военного переворота. Приняты повышенные меры безопасности. На улицах сотни сторонников и противников действующей власти.
Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении
Поводом для нового витка массовых волнений стали кадровые перестановки. 24 февраля по предложению премьер-министра президент уволил первого замначальника Генерального штаба Вооруженных Сил страны. В ответ Генштаб потребовал отставки правительства. Противники Пашиняна блокируют дороги. Эпицентром протеста стала площадь Свободы. Зачастую, между демонстрантами возникают стычки.
В связи с напряженной ситуацией в стране Пашинян решил выступить перед своими сторонниками. Стоит отметить, что армянский премьер уже не в первый раз подвергается массовой критике. Мощным пусковым крючком для многочисленных демонстраций стали события 2020 года в Нагорном Карабахе. В ноябре премьер подписал соглашение о прекращении боевых действий в спорном регионе и, таким образом, по мнению митингующих, признал поражение Армении в войне. Международные эксперты, кстати, комментируя сложившуюся ситуацию, напоминают: Никол Пашинян пришел к власти именно на волне уличного протеста. Теперь же оппозиция пытается сместить его таким же способом: под давлением общественного мнения. Возлагая на премьера ответственность за экономические и социальные проблемы, оппоненты убеждены: Пашинян не справился с ролью лидера.