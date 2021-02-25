На улицы Еревана вышли сотни людей после заявления Пашиняна о попытке военного переворота

Новости Армении. Политическая обстановка в стране с каждым днем становится все более напряженной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер Пашинян заявил о попытке военного переворота. Приняты повышенные меры безопасности. На улицах сотни сторонников и противников действующей власти.

Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении