В зоопарке Колумбии родился редкий медвежонок

Они живут только в горных лесах Анд. Очковые медведи очень редкий вид, рождение очередного малыша в зоопарке колумбийского Хорхе сродни празднику.

Ана Санчес, руководитель зоопарка: На данный момент медвежонок выработал координацию движений, он передвигается по берлоге, постоянно взаимодействует с матерью, при этом мать обеспечивает его заботой и, конечно же, молоком.

Эти медведи называются очковыми из-за светлых пятен на морде. Подобно пандам, эти они питаются в основном растительной пищей, так что их можно в каком-то смысле назвать вегетарианцами. Это единственный вид косолапых в Южной Америке. Вес взрослой особи может достигать 175 килограммов.