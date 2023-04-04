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В зоопарке Колумбии родился редкий медвежонок

04 апреля 2023 08:40
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Они живут только в горных лесах Анд. Очковые медведи очень редкий вид, рождение очередного малыша в зоопарке колумбийского Хорхе сродни празднику.

В зоопарке Колумбии родился редкий медвежонок -1

Ана Санчес, руководитель зоопарка:
На данный момент медвежонок выработал координацию движений, он передвигается по берлоге, постоянно взаимодействует с матерью, при этом мать обеспечивает его заботой и, конечно же, молоком.

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В зоопарке Колумбии родился редкий медвежонок -4

Эти медведи называются очковыми из-за светлых пятен на морде. Подобно пандам, эти они питаются в основном растительной пищей, так что их можно в каком-то смысле назвать вегетарианцами. Это единственный вид косолапых в Южной Америке. Вес взрослой особи может достигать 175 килограммов.

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