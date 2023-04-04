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Премия «Оскар» принесла славу индийскому слону

04 апреля 2023 08:41
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Настоящее паломничество устроили туристы в слоновий лагерь в районе Нилгирис на юге Индии, чтобы увидеть звезд фильма «Заклинатели слонов». Эта «документалка» удостоена престижной кинопремии «Оскар».

Премия «Оскар» принесла славу индийскому слону-1

Мы пришли навестить слонов, а потом узнали, что двое из них, Бомми и Рагху,  получили «Оскар», так что нам очень повезло, что мы смогли увидеть их здесь.

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Премия «Оскар» принесла славу индийскому слону-4

Слоненок Рагху играет главную роль в оскороносном короткометражном документальном фильме, который рассказывает историю индийской пары, усыновившей слона и заботящейся о нем. Вот уж поистине «Заклинатели слонов».

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