Премия «Оскар» принесла славу индийскому слону

Настоящее паломничество устроили туристы в слоновий лагерь в районе Нилгирис на юге Индии, чтобы увидеть звезд фильма «Заклинатели слонов». Эта «документалка» удостоена престижной кинопремии «Оскар».
Настоящее паломничество устроили туристы в слоновий лагерь в районе Нилгирис на юге Индии, чтобы увидеть звезд фильма «Заклинатели слонов». Эта «документалка» удостоена престижной кинопремии «Оскар».
Мы пришли навестить слонов, а потом узнали, что двое из них, Бомми и Рагху, получили «Оскар», так что нам очень повезло, что мы смогли увидеть их здесь.
В зоопарке Колумбии родился редкий медвежонок – подробности здесь.
Слоненок Рагху играет главную роль в оскороносном короткометражном документальном фильме, который рассказывает историю индийской пары, усыновившей слона и заботящейся о нем. Вот уж поистине «Заклинатели слонов».
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