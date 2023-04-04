Премия «Оскар» принесла славу индийскому слону

Настоящее паломничество устроили туристы в слоновий лагерь в районе Нилгирис на юге Индии, чтобы увидеть звезд фильма «Заклинатели слонов». Эта «документалка» удостоена престижной кинопремии «Оскар».

Мы пришли навестить слонов, а потом узнали, что двое из них, Бомми и Рагху, получили «Оскар», так что нам очень повезло, что мы смогли увидеть их здесь.