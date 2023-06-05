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В Зимбабве стала популярна игра в регби. Команда девушек уже достигла результатов

05 июня 2023 14:59
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Новости Зимбабве. Бедность, безработица и скука – основные проблемы зимбабвийской молодежи. Справиться с ними девушкам помогает спорт. Игра в регби превратилась в настоящую страсть для местных жительниц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тренировки проходят на территории начальной школы. Юных спортсменок обучает профессионал.

В Зимбабве стала популярна игра в регби. Команда девушек уже достигла результатов-1

Бриджит Магасу, спортсменка:
Сначала у нас даже не было экипировки, и мы играли босиком. Но теперь есть форма и обувь, так что все изменилось. Мы чувствуем, что можем добиться лучших результатов, и не собираемся останавливаться на достигнутом.

В Зимбабве стала популярна игра в регби. Команда девушек уже достигла результатов-4



За пару лет тренировок сформировалась целая команда. Называется она «Зимбиру». Играет в местной лиге, а нескольких девушек даже взяли в национальную сборную страны.

# Спортивные игры # Фотофакт

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