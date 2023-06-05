В Зимбабве стала популярна игра в регби. Команда девушек уже достигла результатов

Новости Зимбабве. Бедность, безработица и скука – основные проблемы зимбабвийской молодежи. Справиться с ними девушкам помогает спорт. Игра в регби превратилась в настоящую страсть для местных жительниц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тренировки проходят на территории начальной школы. Юных спортсменок обучает профессионал.

Бриджит Магасу, спортсменка:

Сначала у нас даже не было экипировки, и мы играли босиком. Но теперь есть форма и обувь, так что все изменилось. Мы чувствуем, что можем добиться лучших результатов, и не собираемся останавливаться на достигнутом.