В Зимбабве – самый сильный за последние несколько десятилетий голод

Новости Зимбабве. Зимбабве столкнулось с угрозой самого сильного за последние несколько десятилетий голода. Из-за засухи в регионе ощущается острая нехватка продуктов питания. В продовольственной помощи нуждается более 4 миллионов местных жителей.

Ещё одно следствие засухи постоянная нехватка воды. Гибнет домашний скот и посевы на полях. Власти Зимбабве объявили в стране чрезвычайное положение и обратились к международному сообществу за помощью, чтобы купить зерно и продукты питания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.