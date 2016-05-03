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В Зимбабве – самый сильный за последние несколько десятилетий голод

03 мая 2016 07:47
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Новости Зимбабве. Зимбабве столкнулось с угрозой самого сильного за последние несколько десятилетий голода. Из-за засухи в регионе ощущается острая нехватка продуктов питания. В продовольственной помощи нуждается более 4 миллионов местных жителей.

Ещё одно следствие засухи постоянная нехватка воды. Гибнет домашний скот и посевы на полях. Власти Зимбабве объявили в стране чрезвычайное положение и обратились к международному сообществу за помощью, чтобы купить зерно и продукты питания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Продукты питания

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