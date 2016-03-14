Новости Швейцарии. Внимание мировой общественности 14 марта будет приковано к Швейцарии. В Женеве обсудят многолетний военный конфликт в Сирии. За стол переговоров сядут представители оппозиции и правительства Арабской Республики. В повестке дня - соблюдение перемирия в регионе, гуманитарная ситуация, а также условия переходного периода. Это, пожалуй, один из самых спорных вопросов.

Стоит отметить, что уровень насилия в Сирии после начала перемирия снизился и мирный договор в целом соблюдается. Напомню, соглашение о прекращении военных действий, достигнутое при посредничестве России и США, официально вступило в силу 27 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.