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В Женеве обсудят многолетний военный конфликт в Сирии

14 марта 2016 06:44
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Новости Швейцарии. Внимание мировой общественности 14 марта будет приковано к Швейцарии. В Женеве обсудят многолетний военный конфликт в Сирии.  За стол переговоров сядут представители оппозиции и правительства Арабской Республики. В повестке дня - соблюдение перемирия в регионе, гуманитарная ситуация, а также условия переходного периода. Это, пожалуй, один из самых спорных вопросов.

Стоит отметить, что уровень насилия в Сирии после начала перемирия снизился и мирный договор в целом соблюдается. Напомню, соглашение о прекращении военных действий, достигнутое при посредничестве России и США, официально вступило в силу 27 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Война в Сирии

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