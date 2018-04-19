Баскская террористическая группировка ЭТА планирует провести свой полный роспуск в начале мая

Новости Испании. Баскская террористическая группировка ЭТА, действовавшая на территории Испании, намерена объявить о своем полном роспуске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что это произойдет в первых числах мая. Пока участники организации обсуждают формулировки предстоящего заявления.

ЭТА была сформирована в 1959 году и выступала за независимость территории басков, включающей земли на севере Испании и юго-западе Франции. За десятилетия вооруженного конфликта погибли свыше 850 человек. В 2011 году группировка объявила о прекращении борьбы, а в апреле 2017 сообщила о месторасположении своих тайников с боеприпасами.