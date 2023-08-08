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В Южной Корее проведут масштабные учения по гражданской обороне – отработают действия при эвакуации

08 августа 2023 06:47
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Новости Южной Кореи. Правительство Южной Кореи проведет масштабные учения по гражданской обороне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Планируется отработать эвакуацию в убежища в течение 20 минут.

В Южной Корее проведут масштабные учения по гражданской обороне – отработают действия при эвакуации-1

В это время все водители должны будут остановить движение, а пассажиры метро – оставаться внутри, поскольку выходы со станций закроют. Отметим, организовать учения Сеул решил на фоне обострения отношений с КНДР.

# Военные учения # Новости Южной Кореи # Фотофакт

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