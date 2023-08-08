Новости Южной Кореи. Правительство Южной Кореи проведет масштабные учения по гражданской обороне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Планируется отработать эвакуацию в убежища в течение 20 минут.

В это время все водители должны будут остановить движение, а пассажиры метро – оставаться внутри, поскольку выходы со станций закроют. Отметим, организовать учения Сеул решил на фоне обострения отношений с КНДР.