В Южной Корее из-за вспышки птичьего гриппа уничтожили почти 25 млн домашних птиц

Новости Южной Кореи. В Южной Корее вспышка птичьего гриппа. В стране зафиксировано более 80 очагов заражения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уничтожить пришлось почти 25 миллионов домашних птиц. Это привело к резкому росту потребительских цен на соответствующую продукцию. Средняя стоимость свежих яиц за последнюю неделю выросла почти на 40 %, а куриное и утиное мясо подорожало на 15 и 35 % соответственно.