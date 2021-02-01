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В Южной Корее из-за вспышки птичьего гриппа уничтожили почти 25 млн домашних птиц

01 февраля 2021 12:12
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Новости Южной Кореи. В Южной Корее вспышка птичьего гриппа. В стране зафиксировано более 80 очагов заражения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Южной Корее из-за вспышки птичьего гриппа уничтожили почти 25 млн домашних птиц-1

Уничтожить пришлось почти 25 миллионов домашних птиц. Это привело к резкому росту потребительских цен на соответствующую продукцию. Средняя стоимость свежих яиц за последнюю неделю выросла почти на 40 %, а куриное и утиное мясо подорожало на 15 и 35 % соответственно.    

# Птичий грипп # Фотофакт

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