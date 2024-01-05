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В Южной Дакоте разбился бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer

05 января 2024 10:16
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В Южной Дакоте потерпел крушение стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на USA Today.

Все четверо участников экипажа, выполнявшие тренировочную миссию, благополучно катапультировались. Крушение случилось при посадке на аэродром. Военные начали расследование причины инцидента.

B-1B Lancer – это сверхзвуковой бомбардировщик стратегического назначения, созданный компанией Rockwell International в 1970-х и 1980-х годах. Его максимальная скорость составляет 2,3 тысячи километров в час, а радиус боевого применения – 5,5 тысячи километров.

# Крушение

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