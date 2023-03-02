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В Японии уничтожат рекордное количество кур на фоне птичьей эпидемии

02 марта 2023 07:30
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Пятнадцать миллионов птиц подлежат уничтожению из-за вспышки птичьего гриппа. Цифра для страны антирекордная.

В Японии уничтожат рекордное количество кур на фоне птичьей эпидемии-1

По информации на второе марта 2023 года, в Японии обнаружено семьдесят семь фактов заражений в двадцати пяти префектурах. 15,02 миллиона птиц уничтожат, пишет РИА Новости. Прошлый антирекорд в стране по забою птиц на фоне эпидемии отмечался в сезоне 2020-2021 годов. Тогда было выявлено пятьдесят два случая заражений и уничтожено 9,87 миллиона домашних пернатых. 

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# Птичий грипп # Новости Японии

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