В Японии уничтожат рекордное количество кур на фоне птичьей эпидемии

Пятнадцать миллионов птиц подлежат уничтожению из-за вспышки птичьего гриппа. Цифра для страны антирекордная.

По информации на второе марта 2023 года, в Японии обнаружено семьдесят семь фактов заражений в двадцати пяти префектурах. 15,02 миллиона птиц уничтожат, пишет РИА Новости. Прошлый антирекорд в стране по забою птиц на фоне эпидемии отмечался в сезоне 2020-2021 годов. Тогда было выявлено пятьдесят два случая заражений и уничтожено 9,87 миллиона домашних пернатых.