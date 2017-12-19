В Японии привели в исполнение два смертных приговора

Новости Японии. Первое дело касалось «несовершеннолетнего», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Японии. Первое дело касалось «несовершеннолетнего», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Преступник убил и ограбил семью из 4 человек, когда ему было 19 лет. Полной уголовной ответственности, в соответствии с законодательством страны, он достиг только через год.
Второй приговоренный к смерти преступник в 1994 году убил трех человек – свою возлюбленную и ее родителей.
По опросам общественного мнения,
85% населения Японии поддерживают сохранение смертной казни.