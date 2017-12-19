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В Японии привели в исполнение два смертных приговора

19 декабря 2017 15:58
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Новости Японии. Первое дело касалось «несовершеннолетнего», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии привели в исполнение два смертных приговора-1

Преступник убил и ограбил семью из 4 человек, когда ему было 19 лет. Полной уголовной ответственности, в соответствии с законодательством страны, он достиг только через год.

В Японии привели в исполнение два смертных приговора-4

Второй приговоренный к смерти преступник в 1994 году убил трех человек – свою возлюбленную и ее родителей.

По опросам общественного мнения,

85% населения Японии поддерживают сохранение смертной казни.

# Смертная казнь # Фотофакт

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