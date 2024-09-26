В Японии оправдали мужчину, который 46 лет ждал смертной казни

Суд округа Сидзуока вынес решение об оправдании 88-летнего Ивао Хакамата, проведшего рекордное время в камере смертников. Об этом пишет РИА Новости .

В 1966 году Хакамата был арестован за грабеж и убийство, но, по его словам, пытками из него было выбито признание.

Однако в 2014 году были представлены дополнительные доказательства. Так, например, его ДНК не соответствовала образцам с места преступления, и он был выпущен на свободу. А в 2023 году Верховный суд Японии вынес распоряжение о повторном рассмотрении дела.