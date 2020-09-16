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В Японии избрали нового премьер-министра

16 сентября 2020 08:58
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Новости Японии. Парламент Японии утвердил нового председателя правящей партии Есихидэ Сугу в качестве нового премьер-министра страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кандидатуру политика поддержало большинство депутатов. 

В Японии избрали нового премьер-министра-1

Ожидается, что вскоре он объявит состав нового кабинета министров. Вероятнее всего, большинство ключевых постов останутся за теми, кто входил в состав последнего правительства. Ранее кабмин Японии во главе с премьер-министром Синдзо Абэ в полном составе ушел в отставку.  

В Японии избрали нового премьер-министра-4

Напомним, в 2020 году Абэ установил рекорд пребывания на посту премьер-министра за всю историю Японии. Однако 28 августа он неожиданно объявил о своем намерении покинуть пост из-за обострения хронического заболевания.  

# Международная политика # Синдзо Абэ # Фотофакт

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