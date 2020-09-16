В Японии избрали нового премьер-министра

Новости Японии. Парламент Японии утвердил нового председателя правящей партии Есихидэ Сугу в качестве нового премьер-министра страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кандидатуру политика поддержало большинство депутатов.

Ожидается, что вскоре он объявит состав нового кабинета министров. Вероятнее всего, большинство ключевых постов останутся за теми, кто входил в состав последнего правительства. Ранее кабмин Японии во главе с премьер-министром Синдзо Абэ в полном составе ушел в отставку.