В Японии избрали нового премьер-министра

Новости Японии. Парламент Японии утвердил нового председателя правящей партии Есихидэ Сугу в качестве нового премьер-министра страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кандидатуру политика поддержало большинство депутатов.
Новости Японии. Парламент Японии утвердил нового председателя правящей партии Есихидэ Сугу в качестве нового премьер-министра страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кандидатуру политика поддержало большинство депутатов.
Ожидается, что вскоре он объявит состав нового кабинета министров. Вероятнее всего, большинство ключевых постов останутся за теми, кто входил в состав последнего правительства. Ранее кабмин Японии во главе с премьер-министром Синдзо Абэ в полном составе ушел в отставку.
Напомним, в 2020 году Абэ установил рекорд пребывания на посту премьер-министра за всю историю Японии. Однако 28 августа он неожиданно объявил о своем намерении покинуть пост из-за обострения хронического заболевания.