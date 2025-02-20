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Парламентарии Беларуси примут участие в зимнем заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене

20 февраля 2025 06:07
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Для развития диалога на равноправной, взаимоуважительной основе. Делегация Национального собрания Беларуси примет участие в зимнем заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентарии Беларуси примут участие в зимнем заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене-2

На 20 и 21 февраля в столице Австрии запланированы выступления членов белорусской делегации по тематике повестки дня, пройдут встречи с парламентариями государств – участников ОБСЕ. В рамках мероприятия состоятся заседания постоянного комитета и трех общих комитетов – по политическим вопросам и безопасности, по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде, по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам. Беларусь рассчитывает, что предстоящее заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ будет отличаться конструктивной тональностью.

# Международное сотрудничество # ОБСЕ

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