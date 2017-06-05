В Великобритании за последние 70 дней полиция и спецслужбы раскрыли восемь террористических заговоров

Новости Великобритании. В Великобритании отмечается беспрецедентный рост террористической угрозы. За последние 70 дней полиция и спецслужбы раскрыли восемь террористических заговоров. Однако экстремистам все же удалось осуществить три нападения. Причем в короткие сроки – за 2,5 месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.