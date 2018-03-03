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В Великобритании подростка приговорили к пожизненному заключению за планирование теракта

03 марта 2018 12:31
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Новости Великобритании. По данным следствия, 17-летний парень намеревался на автомобиле въехать в толпу зрителей на концерте одной из поп-звезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании подростка приговорили к пожизненному заключению за планирование теракта-1

В заранее подготовленной предсмертной записке он пояснил, что теракт – это своего рода возмездие правительству Британии за бомбардировки Сирии и Ирака. В суде обвиняемый свою вину не признал.

В Великобритании подростка приговорили к пожизненному заключению за планирование теракта-4

Не смотря на то, что Ллойда Гантона приговорили к пожизненному заключению, через 11 лет он все же сможет подать прошение о досрочном освобождении.

# Фотофакт # Теракт в Великобритании # Ллойд Гантон

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