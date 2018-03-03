В Великобритании подростка приговорили к пожизненному заключению за планирование теракта

Новости Великобритании. По данным следствия, 17-летний парень намеревался на автомобиле въехать в толпу зрителей на концерте одной из поп-звезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В заранее подготовленной предсмертной записке он пояснил, что теракт – это своего рода возмездие правительству Британии за бомбардировки Сирии и Ирака. В суде обвиняемый свою вину не признал.