В Ватикане рождественскую мессу смогли посетить католики с сертификатом или отрицательным ПЦР

Рождественскую ночь верующие по всему миру провели в молитвах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Празднования прошли в Вифлееме, где, согласно христианской традиции, родился Иисус Христос. В 2020 году они были полностью отменены из-за сложной эпидемиологической обстановки, в нынешнем от традиций не отказались.

Правда, торжества провели с ограничениями. Из-за распространения нового штамма COVID-19 ранее Израиль принял решение не пускать в страну туристов, что сделало почти невозможным прибытие паломников. Однако некоторые верующие все же смогли попасть на рождественское богослужение, которое возглавил латинский патриарх Иерусалима.

Праздничное богослужение прошло и в центре католического мира – Ватикане. Посетить его смогли только 1 500 верующих, хотя в обычное время собор принимал до 7 000 человек. Желающим попасть на службу лично пришлось предоставить сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР или доказательство о перенесенном коронавирусе.

Рождественскую мессу в соборе Святого Петра отслужил Папа Римский Франциск. Понтифик вспомнил ветхозаветные пророчества и события, относящиеся к Рождеству Спасителя.