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В Вашингтоне впервые в истории полностью закрыли метро

17 марта 2016 08:03
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Новости США. В Вашингтоне впервые в истории полностью закрыли метро. Подземку на 29 часов закрыли из соображений безопасности. Решение было принято после возгорания высоковольтного кабеля на одном из участков метро.

Аналогичный инцидент в прошлом году привел к серьёзному задымлению, в результате которого погиб один человек и десятки пострадали.

В случае обнаружения неполадок некоторые линии подземки могут быть закрыты несколько дней. К слову, закрытие метро привело почти к двукратному росту числа велосипедистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Общественный транспорт

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