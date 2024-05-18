Трамп требует допинг-тест Байдена на наличие препаратов перед дебатами

Экс-президент США намерен добиться осуществления проверки действующего американского лидера Джо Байдена на наличие каких либо средств в организме перед дебатами между ними, пишет ТАСС.

Трамп заявил о необходимости проведения исследования на присутствие препаратов в организме его оппонента Джо Байдена. Это, по его мнению, необходимо для того, чтобы действующий президент США во время прений не оказался в состоянии, как в ходе его выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США.

Бывший президент США ранее предполагал, что была осуществлена искусственная поддержка Байдена во время его выступления с ежегодным посланием «О положении страны».

Дебаты между оппонентами запланированы на 27 июня и 10 сентября.