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В Украине критический уровень заболевших коронавирусом. Некоторые регионы могут перейти в «красную зону»

06 октября 2021 15:13
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Новости Украины. В Украине заявили о критической ситуации с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как заявил премьер страны, в некоторых областях ситуация приобрела угрожающий характер, и в ближайшие дни эти регионы могут перейти в «красную зону».  

В Украине критический уровень заболевших коронавирусом. Некоторые регионы могут перейти в «красную зону»-1

Это означает, что кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы и так далее смогут работать лишь при стопроцентной вакцинации всех сотрудников. И никто не сможет стать их посетителем или клиентом без документа о прививке. Это же касается школ и вузов. Иначе обучение перейдет в онлайн-формат. За сутки в Украине коронавирусом заразились более 12,5 тысячи человек.  

# Коронавирус # Денис Шмыгаль # Фотофакт

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