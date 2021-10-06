В Украине критический уровень заболевших коронавирусом. Некоторые регионы могут перейти в «красную зону»

Новости Украины. В Украине заявили о критической ситуации с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как заявил премьер страны, в некоторых областях ситуация приобрела угрожающий характер, и в ближайшие дни эти регионы могут перейти в «красную зону».

Это означает, что кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы и так далее смогут работать лишь при стопроцентной вакцинации всех сотрудников. И никто не сможет стать их посетителем или клиентом без документа о прививке. Это же касается школ и вузов. Иначе обучение перейдет в онлайн-формат. За сутки в Украине коронавирусом заразились более 12,5 тысячи человек.