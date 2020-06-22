Ледник в Альпах спасают от таяния брезентом

Новости мира. За 27 лет Презена потерял свыше трети своего объёма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Защитить его от глобального потепления экоактивисты решили с помощью специального покрытия.

Оно отражает солнечный свет, а также поддерживает под брезентом низкую температуру, в итоге сохраняется больше снега и покрова ледника.

Данная технология разработана специалистами университетов Тренто и Милана. Благодаря проекту, который осуществляется уже 12 лет, площадь таяния Презена удалось сократить на 50 %.