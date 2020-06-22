Еврокомиссия оценит условия труда сезонных работников

Новости мира. Европейский парламент одобрил резолюцию, призывающую Еврокомиссию оценить условия занятости, охраны труда и здоровья для сезонных работников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь, возможно, придется не только выявить недостатки в законодательстве ЕС, но и при необходимости его пересмотреть. В период пандемии обнаружилась нестабильность условий труда и отсутствие мер безопасности для 17 миллионов мобильных работников в Евросоюзе.