Еврокомиссия оценит условия труда сезонных работников

Новости мира. Европейский парламент одобрил резолюцию, призывающую Еврокомиссию оценить условия занятости, охраны труда и здоровья для сезонных работников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Европейский парламент одобрил резолюцию, призывающую Еврокомиссию оценить условия занятости, охраны труда и здоровья для сезонных работников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь, возможно, придется не только выявить недостатки в законодательстве ЕС, но и при необходимости его пересмотреть. В период пандемии обнаружилась нестабильность условий труда и отсутствие мер безопасности для 17 миллионов мобильных работников в Евросоюзе.
Так, карантинные меры заставили сократить прием наемных рабочих только в Германии до 40 тысяч. Ранее о нехватке примерно 200 тысяч сезонных работников заявила Франция. Тревогу бьют и другие европейские страны. Ведь из-за нехватки рабочей силы часть урожая может погибнуть.