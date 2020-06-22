Прямой эфир

Еврокомиссия оценит условия труда сезонных работников

22 июня 2020 09:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Европейский парламент одобрил резолюцию, призывающую Еврокомиссию оценить условия занятости, охраны труда и здоровья для сезонных работников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Еврокомиссия оценит условия труда сезонных работников -1

Теперь, возможно, придется не только выявить недостатки в законодательстве ЕС, но и при необходимости его пересмотреть.  В период пандемии обнаружилась нестабильность условий труда и отсутствие мер безопасности для 17 миллионов мобильных работников в Евросоюзе.

Еврокомиссия оценит условия труда сезонных работников -4

Так, карантинные меры заставили сократить прием наемных рабочих только в Германии до 40 тысяч. Ранее о нехватке примерно 200 тысяч сезонных работников заявила Франция. Тревогу бьют и другие европейские страны. Ведь из-за нехватки рабочей силы часть урожая может погибнуть.  

# Работа # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ледник в Альпах спасают от таяния брезентом
22 июня 2020 08:42

Ледник в Альпах спасают от таяния брезентом

Правящая партия Сербии во главе с Александром Вучичем одержала победу на парламентских выборах
22 июня 2020 08:39

Правящая партия Сербии во главе с Александром Вучичем одержала победу на парламентских выборах

Требовали отменить режим изоляции. 400 человек задержали в Гааге
22 июня 2020 08:24

Требовали отменить режим изоляции. 400 человек задержали в Гааге