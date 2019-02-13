В Украине 190 населённых пунктов остались без электричества

Новости Укоаины. Без малого 190 населённых пунктов Украины остались без электроснабжения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всему виной снегопады и сильный ветер, из-за которых сработали автоматические системы защиты линий электропередачи. Заложниками ситуации стали тысячи жителей 6 областей страны.