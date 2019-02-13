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В Украине 190 населённых пунктов остались без электричества

13 февраля 2019 12:47
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Новости Укоаины. Без малого 190 населённых пунктов Украины остались без электроснабжения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Украине 190 населённых пунктов остались без электричества-1

Всему виной снегопады и сильный ветер, из-за которых сработали автоматические системы защиты линий электропередачи. Заложниками ситуации стали тысячи жителей 6 областей страны.

В Украине 190 населённых пунктов остались без электричества-4

К восстановлению подачи электричества привлечены десятки специалистов облэнерго. Сколько времени займут работы – неизвестно.

# Снегопады # Фотофакт

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