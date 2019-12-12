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В Великобритании 12 декабря пройдут досрочные выборы в парламент

12 декабря 2019 06:52
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Новости Великобритании. Важный день для Соединенного Королевства: 12 декабря состоятся досрочные выборы в парламент. Исходя из последних опросов, наиболее вероятны два варианта развития событий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании 12 декабря пройдут досрочные выборы в парламент-1

Абсолютное большинство у консерваторов или «подвешенный парламент», то есть отсутствие абсолютного большинства у какой-либо из партий.

В Великобритании 12 декабря пройдут досрочные выборы в парламент-4

Если консерваторы все же удержат власть, Борис Джонсон намерен быстро вывести страну из ЕС: 31 января 2020 года формально, а 31 декабря 2020 года, по окончании переходного периода, – фактически. У лейбористов другие планы. В случае победы они планируют провести новые переговоры с ЕС и устроить второй референдум.

# Brexit # Борис Джонсон # Фотофакт

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