В Турции вспыхнули массовые акции протеста после задержания мэра Стамбула

Многотысячные демонстрации прошли во всех крупных городах страны. В Анкаре они закончились ожесточенными столкновениями с полицией. Протестующие нападали на правоохранителей, те в ответ применили слезоточивый газ и дубинки. Сообщается о нескольких задержанных. Мэра Стамбула обвиняют в коррупции и сотрудничестве с террористами. По мнению протестующих, уголовное дело является политическим.