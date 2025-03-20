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В Турции вспыхнули массовые акции протеста после задержания мэра Стамбула

20 марта 2025 06:45
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В Турции вспыхнули массовые акции протеста после задержания оппозиционного политика – мэра Стамбула, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции вспыхнули массовые акции протеста после задержания мэра Стамбула-2

Многотысячные демонстрации прошли во всех крупных городах страны. В Анкаре они закончились ожесточенными столкновениями с полицией. Протестующие нападали на правоохранителей, те в ответ применили слезоточивый газ и дубинки. Сообщается о нескольких задержанных. Мэра Стамбула обвиняют в коррупции и сотрудничестве с террористами. По мнению протестующих, уголовное дело является политическим.

# Международная политика

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