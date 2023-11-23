В Турции сообщили, что не одобрят заявку Швеции на членство в НАТО

Турецкие власти сообщили НАТО, что не смогут одобрить заявку Швеции на вступление в организацию до встречи министров иностранных дел альянса 28-29 ноября. Об этом сообщает Reuters, пишет ТАСС.

Обсуждение вопроса о ратификации может быть возобновлено 28 или 29 ноября. Предполагалось, что к этому времени Швеция уже станет членом НАТО. Процесс принятия ратификации включает в себя проведение голосования в парламенте Турции и подпись президента Эрдогана.

31 страна, за исключением Венгрии и Турции, уже ратифицировали протокол о членстве Швеции в НАТО. При этом Турцией были поставлены определенные условия одобрения заявки, в том числе взаимодействие в борьбе с терроризмом и ускоренная интеграция с ЕС.