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В Турции могут закрыть больше половины отелей из-за долгов

21 марта 2024 07:38
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Турция может покинуть топ туристических направлений. Больше половины отелей страны находятся на грани разорения. Виной тому крупные долги перед банком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции могут закрыть больше половины отелей из-за долгов-1

Общая сумма выплат после периода пандемии составляет около 10 миллиардов долларов. Большинство местных гостиниц работают под залог. Теперь финансовые учреждения требуют или выплат, или продажи активов в счет задолженности. Что выберут отели, пока неизвестно, однако в преддверии нового туристического сезона это изрядно подпортит репутацию страны. Скажется ли это на числе приезжих, вопрос открытый. В 2023 году Турцию посетили почти 57 миллионов человек.

# Экономический кризис # Новости Турции

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