В Турции могут закрыть больше половины отелей из-за долгов

Турция может покинуть топ туристических направлений. Больше половины отелей страны находятся на грани разорения. Виной тому крупные долги перед банком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общая сумма выплат после периода пандемии составляет около 10 миллиардов долларов. Большинство местных гостиниц работают под залог. Теперь финансовые учреждения требуют или выплат, или продажи активов в счет задолженности. Что выберут отели, пока неизвестно, однако в преддверии нового туристического сезона это изрядно подпортит репутацию страны. Скажется ли это на числе приезжих, вопрос открытый. В 2023 году Турцию посетили почти 57 миллионов человек.