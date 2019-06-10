В Украине два города остались без водоснабжения из-за попадания химикатов в реку

Новости Украины. Два украинских города оказались отрезаны от водоснабжения из-за попадания химикатов в реку Рось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 9 июня в нее упал автомобиль, который вез канистры с опасным веществом, в результате чего и произошла утечка.