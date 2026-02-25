Польша продолжает наращивать военную мощь на Восточном фланге – там формируют новый радиотехнический батальон для слежения за воздушным пространством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная особенность подразделения – четыре разведывательных аэростата, закупленных в США. Они способны обнаруживать ракеты, беспилотники и самолеты на расстоянии более 300 километров. Аэростаты разместят в нескольких районах страны, чтобы отслеживать цели, входящие в польское воздушное пространство на низких высотах с восточного направления. Первый аэростат планируют поставить до конца 2026 года, остальные – к третьему кварталу следующего. В новое подразделение уже набирают военнослужащих.