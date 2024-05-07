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В Турции грузовик на полной скорости врезался в автобус

07 мая 2024 08:17
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Девять человек погибли в крупном ДТП на юге Турции. Там тяжелый грузовик на полной скорости врезался в рейсовый автобус. Удар был такой силы, что обе машины вылетели в кювет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции грузовик на полной скорости врезался в автобус-1

11 пострадавших доставлены в больницы, один из них в тяжелом состоянии. Удивительно, но сами водители получили лишь легкие травмы. Прибывшим спасателям понадобилось около пяти часов, чтобы ликвидировать последствия страшной аварии и эвакуировать людей. На месте происшествия сейчас работает специально созданная следственная группа. По их версии, виновником ДТП стал водитель грузовика, который превысил скорость и, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу.

# Авария # Новости Турции

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