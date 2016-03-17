В тоннеле Японии столкнулись 10 авто: более 60 человек пострадали

Новости Японии. Масштабная спасательная операция разворачивается в тоннеле на одной из скоростных автотрасс в Японии. Там столкнулись более десяти автомобилей, после чего начался пожар. Замкнутое пространство заволокло едким дымом в считанные минуты. Из тоннеля эвакуировали около сотни человек.

Известно о двоих погибших, более 60 человек пострадали. Один из них находится в состоянии клинической смерти. Движение в обоих направлениях шоссе перекрыто.

На месте работают медики и пожарные. У въезда в тоннель развернули полевой госпиталь. К этому часу огонь удалось потушить. Причины крупной аварии выясняет полиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.