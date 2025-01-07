В Тибете растёт число погибших в результате землетрясения

Разрушительную силу стихии на себе ощутили также жители ряда районов Непала, Бутана и Индии. В эпицентре стихии оказались всего более 100 миллионов человек. Сильнее остальных пострадал Тибет, расположенный на юго-западе КНР. Там обрушились более тысячи домов, магазины, дороги. В пострадавших районах идет эвакуация населения из-за опасности афтершоков. Их зафиксировали около 50. В район бедствия китайские власти направили более полутора тысяч спасателей и пожарных. Туда же доставили около 20 тысяч предметов первой необходимости для пострадавших: палатки, верхнюю одежду, одеяла и складные кровати. Председатель КНР распорядился приложить все усилия для проведения поисково-спасательных работ и минимизации жертв после землетрясения. Разбор завалов не прекращается ни на минуту.