В Техасе неизвестный открыл огонь по подросткам – есть погибшие

Еще четверо несовершеннолетних с ранениями были доставлены в больницы. Один из них находится в критическом состоянии. По словам очевидцев, в здание, где проходила вечеринка, ворвался мужчина и открыл огонь по подросткам из пистолета. После этого он скрылся с места происшествия. Полиции пока не удалось задержать подозреваемого. Мероприятие проходило в пустующем здании, где не было охраны и камер видеонаблюдения, а свидетели не видели лица нападавшего. Он скрыл его под маской.