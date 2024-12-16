В Техасе неизвестный открыл огонь по подросткам – есть погибшие

Импровизированная вечеринка, организованная подростками в американском Хьюстоне, завершилась трагедией. В результате стрельбы погибли 16-летний юноша и 14-летняя девочка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Импровизированная вечеринка, организованная подростками в американском Хьюстоне, завершилась трагедией. В результате стрельбы погибли 16-летний юноша и 14-летняя девочка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще четверо несовершеннолетних с ранениями были доставлены в больницы. Один из них находится в критическом состоянии. По словам очевидцев, в здание, где проходила вечеринка, ворвался мужчина и открыл огонь по подросткам из пистолета. После этого он скрылся с места происшествия. Полиции пока не удалось задержать подозреваемого. Мероприятие проходило в пустующем здании, где не было охраны и камер видеонаблюдения, а свидетели не видели лица нападавшего. Он скрыл его под маской.