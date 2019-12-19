В Ташкенте на стройке метро погибли пять рабочих

Новости Узбекистана. Чрезвычайное происшествие в столице Узбекистана. При строительстве метро произошел обвал грунта. Жертвами происшествия стали пять рабочих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Узбекистана. Чрезвычайное происшествие в столице Узбекистана. При строительстве метро произошел обвал грунта. Жертвами происшествия стали пять рабочих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительной версии, провал произошел из-за продолжительных дождей. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Для расследования причин случившегося, а также оказания помощи семьям погибших создана правительственная комиссия.