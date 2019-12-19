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В Ташкенте на стройке метро погибли пять рабочих

19 декабря 2019 09:06
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Новости Узбекистана. Чрезвычайное происшествие в столице Узбекистана. При строительстве метро произошел обвал грунта. Жертвами происшествия стали пять рабочих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ташкенте на стройке метро погибли пять рабочих-1

По предварительной версии, провал произошел из-за продолжительных дождей. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Для расследования причин случившегося, а также оказания помощи семьям погибших создана правительственная комиссия.

В Ташкенте на стройке метро погибли пять рабочих-4

# Гибель рабочего # Фотофакт

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