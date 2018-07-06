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В Таиланде погиб аквалангист, принимавший участие в спасении детей из затопленной пещеры

06 июля 2018 09:01
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Новости Таиланда. Аквалангист доставлял баллоны с кислородом в подземную камеру, где находилась футбольная команда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По пути он потерял сознание. Попытки реанимировать мужчину не увенчались успехом.

В Таиланде погиб аквалангист, принимавший участие в спасении детей из затопленной пещеры-1

Напомним, футболисты и их тренер находятся в подземных тоннелях в 6 километрах от выхода. Никто из них не умеет плавать и пользоваться дайверским оборудованием. На то, чтобы доставить людей на поверхность, может уйти как несколько дней, так и месяцев.

В Таиланде погиб аквалангист, принимавший участие в спасении детей из затопленной пещеры-4

В Таиланде погиб аквалангист, принимавший участие в спасении детей из затопленной пещеры-6

# Пропавшие люди # Фотофакт

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