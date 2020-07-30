В столице Иордании умер 5-летний ребёнок. Более 800 человек отравились шаурмой

Как выяснилось, все они посещали местную лавку, в которой продают шаурму.

Новости Иордании. В столице Иордании пятилетний ребенок умер от сильнейшего отравления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 800 человек попали в больницы со схожими симптомами.

Министерство здравоохранения направило специалистов для проверки заведения. Оказалось, что холодильный блок в кафе был неисправен, а в продуктах обнаружили несколько видов бактерий, вызывающих расстройство ЖКТ. Кроме того, готовили еду на улице, не соблюдая меры безопасности.