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В столице Иордании умер 5-летний ребёнок. Более 800 человек отравились шаурмой

30 июля 2020 08:42
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Новости Иордании. В столице Иордании пятилетний ребенок умер от сильнейшего отравления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 800 человек попали в больницы со схожими симптомами.

Как выяснилось, все они посещали местную лавку, в которой продают шаурму.

В столице Иордании умер 5-летний ребёнок. Более 800 человек отравились шаурмой-1

В столице Иордании умер 5-летний ребёнок. Более 800 человек отравились шаурмой-3

Министерство здравоохранения направило специалистов для проверки заведения. Оказалось, что холодильный блок в кафе был неисправен, а в продуктах обнаружили несколько видов бактерий, вызывающих расстройство ЖКТ. Кроме того, готовили еду на улице, не соблюдая меры безопасности.

# Массовое отравление # Фотофакт

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