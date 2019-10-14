Новости мира. В Стокгольме объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике. Она присуждена «За экспериментальный подход в борьбе с глобальной бедностью» трем специалистам из Массачусетского института.

Вручение наград состоится 10 декабря. Примечательно, что Нобелевскую премию по экономике учредил Банк Швеции, она вручается раз в год и является самой престижной премией в области экономики.