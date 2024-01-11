В США впервые проведут смертную казнь с помощью азота

В США впервые запланирована казнь с применением азота. Кеннет Юджин Смит, приговоренный за убийство женщины в 1988 году по заказу ее супруга-священника, должен быть казнен 25 января 2024 года в Алабаме. Об этом пишет РИА Новости.

Этот способ казни, называемый азотной гипоксией, предполагает принудительное вдыхание осужденным только азота, что приводит к гипоксии и смерти. Хотя мнения об этом способе противоречивы, суд отклонил ходатайство Смита о запрете этого вида казни. Специалисты ООН выразили обеспокоенность этим решением.

Смит – один из двух ныне живущих людей в Соединенных Штатах, которым удалось пережить попытку исполнения смертного приговора. В ноябре 2022 года его запланированная казнь через летальную инъекцию в Алабаме была сорвана, поскольку попытки ввести катетер в его вену не увенчались успехом.